Хищник не смог навредить людям.

В США акула-людоед увязалась за лодкой с детьми. Об этом сообщили журналисты из американского телеканала Fox News. Они объяснили, что инцидент произошел около берега в штате Массачусетс. Туристов в океане начал преследовать хищник.

Двухметровая рыба увязалась за прогулочной лодкой, в которой был несовершеннолетние. Акула кружила вокруг жертв около 15 минут. Она время от времени поднимала голову, чтобы увидеть людей. Несколько раз охотница толкала борт лодки. Однако путешественники не высказали испуга. Они лишь фотографировали акулу.

Позже представители местной природоохранной организации The Atlantic White Shark Conservancy заявили, что на пути туристов попалась акула-людоед (белая акула). Эти хищники могут вырасти до пяти метров в длину при весе до двух тонн. Обычно они обитают около берега.

Американский полицейский спас ребенка от акулы.

Видео: Fox News