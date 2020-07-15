Хищник пытался прогрызть мотор судна.

В Австралии акула-людоед атаковала рыбацкую лодку. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail со ссылкой на запись, которую сделали очевидцы. На кадрах местные жители смогли запечатлеть, как хищник напала на судно с людьми. Инцидент произошел недалеко от пригорода Перта, на пути к острову Карнак. Австралийцы бросали в воду рыбу и мясо, чтобы увеличить свои шансы на улов.

Адам заметил кого-то в воде и предположил, что это большая рыба, на что я ему сказал: "Это не большая рыба, это большая акула очевидец по имени Ли

Братья-рыбалки заметили, что акула кружила вокруг них около 15 минут. Она билась о борт судна и пыталась прогрызть мотор. В результате нежданный гость смог повредить датчик эхолота, лестницу и мотор.

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Видео: Daily Mail