В России рыбаки поймали в реке 100-килограммовую акулу. Об этом сообщил портал astv.ru. Свидетели событий заявили, что в городе Красногорск рыбакам удалось вытащить из воду крупный улов.
Глава природоохранной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын объяснил, что в руки рыбакам попала сельдевая акула. Эксперт заметил, что данный хищник часто встречается в реках Сахалина. Однако акула редко подбирается так близко к берегу.
Лисицын напомнил, что большая часть сельдевых акул уничтожена в результате дрифтерного промысла. Восстановить численность рыбы специалисты смогли после введенного местными властями запрета. Известно, что данный хищник питается сельдью и горбушей. Эта акула неопасна для человека.
Прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки на Ямале нефтепродуктами.
Видео: astv.ru
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