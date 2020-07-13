Рыбаки вытащили из воды сельдевую акулу.

В России рыбаки поймали в реке 100-килограммовую акулу. Об этом сообщил портал astv.ru. Свидетели событий заявили, что в городе Красногорск рыбакам удалось вытащить из воду крупный улов.

Глава природоохранной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын объяснил, что в руки рыбакам попала сельдевая акула. Эксперт заметил, что данный хищник часто встречается в реках Сахалина. Однако акула редко подбирается так близко к берегу.

Лисицын напомнил, что большая часть сельдевых акул уничтожена в результате дрифтерного промысла. Восстановить численность рыбы специалисты смогли после введенного местными властями запрета. Известно, что данный хищник питается сельдью и горбушей. Эта акула неопасна для человека.

Прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки на Ямале нефтепродуктами.

Видео: astv.ru