Подросток самостоятельно поймал 382-килограммовую акулу

Американец раздаст большую чать добычи нуждающимся.

Подросток самостоятельно поймал опасную 382-килограммовую акулу. Об этом рассказали американские журналисты с телеканала ABC 13. Они объяснили, что жителю города Уэтерфорд в штате Техас удалось насадить на крючок тигровую акулу. Мальчик ловил рыбу в городе Порт-Аранзас.

Удачная рыбалка для Мика Харлеса произошла 15 июня. За время 36-часового плавания с отцом подросток смог вытащить из воды акулу. Ее длина достигала 3,6 метров. Мальчик рассказал, что его семья планирует оставить себе немного мяса, а остальное раздать нуждающимся.

Напомним, что тигровые акулы опасны для человека. В среднем они вырастают до 4,25 метров в длину при массе в 635 кг.

Рыба-ползун заползла в горло подростку и застряла.



Видео: Youtube/ ABC 13