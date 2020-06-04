В Мексике тунцы догнали акулу-людоеда и принялись чесаться о нее

Рыбы пытались избавиться от экзопаразитов при помощи опасного хищника.

Тунцы догнали акулу-людоеда и принялись чесаться о нее. Об этом сообщили журналисты USA Today. Они опубликовали ролик, на котором запечатлено необычное поведение мелких рыб по отношению к опасному хищнику. Желтоперые тунцы окружили акулу около берегов полуострова Калифорния в Мексике

Довольно интересно было увидеть добычу, которая гонится за хищником Эрик Джонс, автор видео

Мужчина рассказал, что двум рыбкам удалось подплыть к акуле очень близко и потереться о ее хвост. Хищник проигнорировала такое "нападение" и оставила тунцов позади себя. Морской биолог Крис Лоу объяснил, что мелкие обитатели океана часто используют белых акул около острова Гуадалупе. При помощи трения они хотят избавиться от эктопаразитов, которые вызывают зуд.

Схватка подводного охотника с одной из самых агрессивных акул попала на видео.

Видео: Youtube/Dronesey