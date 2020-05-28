Белая акула никого не ранила.

Шестиметровая акула-людоед поплавала вокруг лодки и попала на видео. Об этом сообщили журналисты из The Mirror. Они рассказали, что очевидцы увидели крупную хищную рыбу около острова Лампедуза на юге Италии. Инцидент произошел 23 мая. Ролик в собственном аккаунте на Facebook выложил пользователь с ником Сальваторе Сикурельо.

На кадрах видно, что акула медленно приближается к лодке и начинает ее изучать. При этом хищник не проявляет агрессии. Позже эксперты подтвердили, что местные жители действительно увидели белую акулу, а не акулу-мако, как они предполагали ранее. В комментариях к посту люди рассказали о возникшей опаске перед морскими прогулками

Сегодня я купил лодку. Но, полагаю, я буду держаться от нее подальше пользователь соцсетей

Еще один пользователь соцсетей написал, что знает, почему акула кружила вокруг лодки. Она якобы понимала, что еда часто падает в воду с лодок, поэтому терпеливо ждала.

Серфер отбился от акулы и отделался лишь раной на ноге.

Видео: The Mirror