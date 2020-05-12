В Австралии француза за правую ногу укусила акула.

Серфер отбился от акулы и отделался лишь раной на ноге. Об этом заявили журналисты из издания 7 News. Они рассказали, что опасный инцидент произошел на пляже Белс-Бич в штате Виктория в Австралии. Спортсмену удалось отбиться от преследовавшей его акулы. Он получил лишь ранения.

Он был ко мне спиной, поэтому я не видел его лица и сначала подумал, что он подшучивает над своими друзьями прокомментировал очевидец событий, австралиец Мэтт Седанари

В 7 News пояснили, что 8 мая 23-летний француз по имени Дилан занимался серфингом. В какой-то момент он понял, что за ним следует акула. Хищнику удалось укусить туриста за правую ногу. После этого акула продолжила кружить вокруг него. Турист развернулся, чтобы ударить животное. Ему удалось несколько раз ударить акулу по голове. Один из друзей Мэтта следил за движением акулы с берега. Он направлял туриста обратно к суше.

Дайвер ввел в транс огромную акулу и спас ее от рыболовного крючка.

Видео: Facebook / Graham Blade