В Австралии 18-летний рыбак ногами отбился от акулы.

Схватка подводного охотника с одной из самых агрессивных акул попала на видео. Об этом сообщили журналисты из портала 9News. По данным очевидцев, инцидент произошел в прибрежных водах штата Квинсленд в Австралии. На человека напал один из самых агрессивных видов акул - тупорылая. Она выбрала себе в жертву 18-летнего юношу.

В момент нападения Лачлан Пай занимался подводной охотой на рыб. Неожиданно к нему подплыла акула в 3,5 метра в длину. На запись камеры GoPro, закрепленного на теле молодого человека, попал момент драки морского хищника и австралийца. Юноше пришлось отбиваться от акулы ногами. Пай успешно выбрался на поверхность воды благодаря ударам, которые нанес акуле по голове. Юноша рассказал журналистам, что продолжит рыбачить в глубоких водах.

Это риск, на который ты добровольно идешь Лачлан Пай

Напомним, что тупорылые акулы опасны для человека. Они обитают в тропической и субтропической зонах.

Шестиметровая акула-людоед поплавала вокруг лодки и попала на видео.

Видео: 9News