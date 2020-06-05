Анабас застрял в горле подростка из Таиланда.

Рыба-ползун заползла в горло подростку и застряла. Об этом сообщили журналисты из Newsflare со ссылкой на очевидцев. Жители провинции Таиланда Краби заявили, что пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Неприятный инцидент произошел во время рыбалки. Подросток бирманец Ху вместе с друзьями ловили рыбу. Юноша 15-ти лет поймал анабаса длиной в 10 сантиметров. Чтобы рыба не занимала ему руки, он взял ее в рот. Извивающаяся особь попала мальчику в глотку и частично перегородила дыхательные пути. Во время попытки достать анабаса, рыбе оторвали хвост. Из-за этого помеха еще глубже застряла в горле. Дети решили обратиться к врачу.

Это не первый раз, когда мне приходится вытаскивать рыбу изо рта пациента. Поэтому хочу напомнить всем, кто ходит на рыбалку, что рыбу лучше держать не во рту отоларинголог Тхоранит Лимпакорнкул

По словам эксперта, пострадавший подросток мог погибнуть от асфиксии, если бы рыбу не удалось извлечь вовремя.

Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.

Видео: newsflare.com