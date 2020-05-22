Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни.

Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни. Об этом сообщили журналисты из Newsflare со ссылкой на очевидцев. Небоычное явление произошло в китайском городе Чаочжоу, на территории провинции Гуандун. Местные жители могли наблюдать, как косяк рыб стал передвигаться по суше, чтобы найти другой водоем. Предположительно, анабасов не устроило качество воды предыдущего места обитания. Им пришлось покинуть водоем после дождя.

Напомним, что анабасы способны прожить без воды от шести до десяти дней. Это возможно благодаря специальному дыхательному органу. Чаще всего данный вид рыб встречается в Южной Азии и на Филиппинских островах. Науке известны случаи, когда отдельные особи не только выходили на берег, но и залезали на деревья.

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Фото и видео: Newsflare