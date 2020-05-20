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Путин поручил проработать регулярные поставки рыбы по Севморпути

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При проработке данной инициативы понадобится участие Росатома и РЖД.

Президент России Владимир Путин поручил проработать регулярные поставки рыбы с Дальнего Востока по Севморпути. Глава государства рассказал об этом на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Поручение будет включено в итоговый перечень по итогам совещания.

С идеей изначально выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, необходимо сформировать консолидированные заявки от производителей рыбы, а после этого поставлять их продукцию по северному морскому пути.

Путин отметил, что при проработке данной инициативы понадобится участие Росатома и РЖД.

Обслуживание в портах должно быть соответствующим образом налажено.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин связал проблемы с выплатами врачам с путаностью постановления кабмина.

Видео: kremlin.ru 

Теги: путин, рыба, севморпуть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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