Путин поручил проработать регулярные поставки рыбы по Севморпути

При проработке данной инициативы понадобится участие Росатома и РЖД.

Президент России Владимир Путин поручил проработать регулярные поставки рыбы с Дальнего Востока по Севморпути. Глава государства рассказал об этом на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Поручение будет включено в итоговый перечень по итогам совещания.

С идеей изначально выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, необходимо сформировать консолидированные заявки от производителей рыбы, а после этого поставлять их продукцию по северному морскому пути.

Путин отметил, что при проработке данной инициативы понадобится участие Росатома и РЖД.

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Видео: kremlin.ru