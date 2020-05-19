До этого правительство исключило из постановления №484 о выплатах медикам формулировку "фактически отработанное время".

Президент России Владимир Путин связал проблемы с выплатами врачам с путаностью постановления кабмина. Он сделал это на совещании, которое было посвящено надбавкам медикам, работающим с коронавирусом.

Глава государства отметил, что к путанице и непониманию на местах при распределении выплат привело отсутствие ясности в формулировках постановления правительства.

Путин подчеркнул, что ответственность нельзя перекладывать на главврачей, которые "и так работают с утра до ночи".

До этого кабмин исключил из постановления №484 о выплатах медикам формулировку "фактически отработанное время".

Ранее Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра.

Видео: kremlin.ru