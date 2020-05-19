Президент России Владимир Путин связал проблемы с выплатами врачам с путаностью постановления кабмина. Он сделал это на совещании, которое было посвящено надбавкам медикам, работающим с коронавирусом.
Глава государства отметил, что к путанице и непониманию на местах при распределении выплат привело отсутствие ясности в формулировках постановления правительства.
Путин подчеркнул, что ответственность нельзя перекладывать на главврачей, которые "и так работают с утра до ночи".
До этого кабмин исключил из постановления №484 о выплатах медикам формулировку "фактически отработанное время".
Ранее Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра.
Видео: kremlin.ru
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