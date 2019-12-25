Указ о назначении Белоусова врио премьера утратил силу.

Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра. Соответствующий указ появился на сайте Кремля.

Согласно нему, указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ утратил силу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин возмутился работой тех, кто рассчитывал выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, по часам и минутам. Глава кабмина считает, что этим чиновникам должно быть стыдно.