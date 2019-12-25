  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра
Сегодня, 12:07
70
matveyvn

Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра

0 0

Указ о назначении Белоусова врио премьера утратил силу.

Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра. Соответствующий указ появился на сайте Кремля.

Согласно нему, указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ утратил силу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин возмутился работой тех, кто рассчитывал выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, по часам и минутам. Глава кабмина считает, что этим чиновникам должно быть стыдно.

Теги: белоусов, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии