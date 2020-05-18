Мишустин возмутился работой тех, кто рассчитывал выплаты медикам по часам и минутам

В каждом субъекте страны поручения главы государства и решения правительства стали трактовать по-своему.

Премьер-министр России Михаил Мишустин возмутился работой тех, кто рассчитывал выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, по часам и минутам. Глава кабмина считает, что этим чиновникам должно быть стыдно.

Мишустин отметил, что в каждом субъекте страны поручения главы государства и решения правительства стали трактовать по-своему. В результате где-то стали высчитывать смены, где-то часы, а где-то минуты.

Премьер-министр подчеркнул, что таким управленцам должно быть "по-человечески" стыдно перед врачами и медиками, которые каждый день рискуют жизнью.

Неделями не видят своих родных и близких. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он добавил, что вместо благодарности им начинают высчитывать часы и минуты, проведённые рядом с больными COVID-19. Мишустин рассказал, что теперь правительство утвердило федеральные нормы для всех регионов. По ним выплата полагается за сам факт работы с человеком, больным коронавирусом.

Ранее Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам.

Видео: government.ru