Председатель правительства отметил, что задержки с дополнительными выплатами сотрудникам клиник недопустимы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

По его словам, основная нагрузка по борьбе с пандемией сейчас лежит на медицинских работниках и они несут большие риски. Мишустин отметил, что это приоритетное направление в работе не только федеральной власти, но и для региональных и местных, а также руководителей учреждений здравоохранения.

Председатель правительства отметил, что задержки с дополнительными выплатами сотрудникам клиник недопустимы.

Ранее Мишустин объявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений.

Видео: government.ru