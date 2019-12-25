Вопрос будет решаться на местах санитарными ведомствами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений. Об этом глава правительства рассказал во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. По информации от чиновника, в отдельных областях страны медики фиксируют очень низкий прирост количества заболевших COVID-19.

По словам Мишустина, данные вопрос о снятии ограничений будет контролироваться санитарными службами регионов. Чиновники будет следить за тем, чтобы внутри государства не начинался новый виток распространения коронавируса.

Глава правительства РФ добавил, что режим самоизоляции для пожилых людей от 65 лет и старше будет сохранен до конца мая. Для данной категории граждан не будут действовать смягчения.

Путин назвал размер коечного фонда России для пациентов с коронавирусом.