Он добавил, что министерство обороны построило 16 госпиталей для больных новой коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин назвал размер коечного фонда России для пациентов с коронавирусом. По словам президента, в стране насчитывается 148 мест в больницах для больных COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что коечный фонд нужно держать в постоянной готовности. Он добавил, что министерство обороны построило 16 госпиталей для больных новой коронавирусной инфекцией. Путин сказал, что они построены на совесть.

Ранее Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан.

Видео: kremlin.ru