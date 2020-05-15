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Путин назвал размер коечного фонда России для пациентов с коронавирусом

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Он добавил, что министерство обороны построило 16 госпиталей для больных новой коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин назвал размер коечного фонда России для пациентов с коронавирусом. По словам президента, в стране насчитывается 148 мест в больницах для больных COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что коечный фонд нужно держать в постоянной готовности. Он добавил, что министерство обороны построило 16 госпиталей для больных новой коронавирусной инфекцией. Путин сказал, что они построены на совесть.

Ранее Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан. 

Видео: kremlin.ru

Теги: больницы, здравоохранение, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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