Владимир Путин назвал размер коечного фонда России для пациентов с коронавирусом. По словам президента, в стране насчитывается 148 мест в больницах для больных COVID-19. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что коечный фонд нужно держать в постоянной готовности. Он добавил, что министерство обороны построило 16 госпиталей для больных новой коронавирусной инфекцией. Путин сказал, что они построены на совесть.
Ранее Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан.
Видео: kremlin.ru
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