Создание данного пакета мер будет контролироваться вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко.

Михаил Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан в условиях распространения коронавируса. Об этом глава правительства заявил во время совещания по социально-экономической ситуации в стране. Спикер попросил вице-премьера страны Дмитрия Григоренко следить за выполнением данной задачи.

Чиновник добавил, что подготовка нормативных документов должна завершиться в ближайшее время. Ранее подобное поручение правительству страны дал президент России Владимир Путин. Он считает, что государство должно держать вопрос с мерами поддержки бизнес-индустрии и обычных граждан "на контроле".

Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков.