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Врачи рассказали о состоянии здоровья премьер-министра РФ Мишустина
Сегодня, 15:04
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fvbykov

Врачи рассказали о состоянии здоровья премьер-министра РФ Мишустина

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Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы кабми

Стало известно, как себя чувствует премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого тесты накануне диагностировали коронавирус.

В беседе с журналистами "Интерфакса" пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков 11 мая заявил, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина. Несмотря на то, что он не примет участие в совещании по коронавирусу, о котором объявил президент РФ, премьер находится на постоянной связи с главой государства 
и коллегами по правительству и работает в удаленном режиме.

Отметим, что на встрече с президентом глава кабинета министров сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов.  В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.

Выздоровления Мишустину пожелал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, а Дмитрий Песков рассказал о мерах охраны здоровья президента страны.

Теги: здоровье, коронавирус, мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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