Песков рассказал об охране здоровья президента России

Заявление было сделано в анонсе телепрограммы "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли усилены меры по уходом за здоровьем Владимира Путина после того, как премьер-министр Михаил Мишустин объявил о своем положительном тесте на коронавирус.

В первомайском анонсе телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" Дмитрий Песков заявил о том, что охрана в общем и охрана здоровья в частности президента РФ находится на максимальном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" информацию об отставке премьера Михаила Мишустина. Накануне на встрече с президентом глава кабинета министр сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов. В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.

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