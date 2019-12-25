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"Зеленая кнопка" появится на "Госуслугах" уже в этом году
Сегодня, 11:21
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"Зеленая кнопка" появится на "Госуслугах" уже в этом году

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В аппарате Дмитрия Григоренко сообщили о готовящемся нововведении в борьбе с мошенниками.

В 2026 году на официальном сайте "Государственные услуги" появится "зеленая кнопка" для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал вице-премьер страны Дмитрий Григоренко. Чиновник из федерального правительства пояснил, что такой цифровой сервис разработан в ходе активной работы, которую кабинет министров ведет в сфере защиты гражданского населения от телефонных и интернет-мошенников. Ранее стало известно о появлении в личном кабинете "красной кнопки". Она в свою очередь заморозит  значимые онлайн-операции для тех потерпевших, кто попался на уловки аферистов.

Параллельно на "Госуслугах" заработает и "Зеленая кнопка". Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Сервис также появится в этом году.

Дмитрий Григоренко, вице-премьер России

"Красная кнопка" от мошенников появится на "Госуслугах" в этом году.

Фото: Госуслуги сайт

Теги: дмитрий григоренко, зеленая кнопка
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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