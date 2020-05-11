Владимир Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики РФ

Его необходимо разработать до 1 июня.

Президент России Владимир Путин выступил с поручением к кабинету министров разработать общенациональный план действий по восстановлению российской экономики. Срок предоставления плана – до 1 июня. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и главы российских регионов.

Напомним, во второй половине дня 11 мая президент планирует обратиться к россиянам. В обращении главы государства речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Оно состоится в начале совещания по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Видео: government.ru, kremlin.ru