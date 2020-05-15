С 18 мая врачи смогут обращаться на сайте для решения проблем со стимулирующими выплатами.

Михаил Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков. Соответствующее поручение глава правительства дал представителям Минздрава и Минсвязи во время совещания по социально-экономической ситуации 15 мая. Созданием раздела займутся Михаил Мурашко и Максут Шадаев. Проект должен начать работу уже с 18 мая.

Необходимо контролировать каждый конкретный случай. И главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска прокомментировал Михаил Мишустин

Чиновник считает, что у российских врачей должна быть возможность обращаться за помощью в решении проблем, касающихся с получением положенным им стимулирующих выплат. По инициативе Мишустина, медики смогут напрямую рассказывать о возникающих проблемах. Также подобные заявление будут приниматься по горячей линии, которая посвящена борьбе с коронавирусом.

Как подать заявление на выплату 10 тысяч рублей детям от 3 до 16 лет.

Видео: Совещений Михаила Мишустина по социально-экономической ситуации