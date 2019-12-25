Как подать заявление на выплату 10 тысяч рублей детям от 3 до 16 лет

Путин заявил, что на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет выдана единовременная выплата.

Во время своего обращения по ситуации с коронавирусом Владимир Путин заявил, что с 1 июня всем семьям с детьми от 3 до 16 лет будут начислены единоразово выплаты 10000 рублей.

Подать заявление на получение выплат на детей можно сразу несколькими способами.

Первый и на данный момент самый небезопасный способ – это пойти в отделение Пенсионного фонда России. В каждом регионе на данный момент они работают по разным режимам. Для подачи заявления нужно обязательно предварительно записаться на прием. Это можно сделать через официальный сайт ПФР, мобильное приложение или по номеру телефона.

Второй способ – дистанционный, получить услугу можно, не выходя из дома.

Подать заявку можно с помощью портала Госуслуг. Однако, уже вчера портал дал сбой из-за большого количества заявок.

Также Минкомсвязь в оперативном порядке запустило спецсервис. Подать заявку на выплаты можно по адресу posobie16.gosuslugi.ru.

Просим обратить внимание, что все выплаты начнутся только с1 июня 2020 года.

Фото: Госуслуги; информационный портал сайта Госуслуг