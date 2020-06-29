Накануне в социальных сетях появилась информация о загрязнении реки Пякупур.

Прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки на Ямале нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пользователи социальных сетей забили тревогу. Они рассказали, что вверх по течению появилась "речка" с нефтепродуктами, а в округе ощущается неприятный запах.

Затем, появилась информация о том, что по поручению прокурора округа Анатолия Васильева Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают специалисты

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Видео: ВКонтакте/ Рыбалка Ноябрьск

Автор видео: Евгений Норчак