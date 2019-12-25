Сумма начисляется в зависимости от показателей водосчетчиков, которыми должны быть оборудованы скважины.

Стало известно, как можно сэкономить при уплате нового налога на воду. Об этом сообщает LIFE.

В 2020 году вступили в силу поправки в законопроекте 2395-1 "О недрах". В новой версии документа появилась статья 19.2, по которой определяются новые правила добычи и пользования водой. Платить налог придется тем, кто использует воду для коммерческих целей либо потребляет в сутки более 100 кубических метров воды. За исполнением закона проследит Росприроднадзор.

Чтобы сэкономить при уплате налога, нужно посчитать свой налог. Для этого следует умножить количество потребленной воды на налоговую ставку. Если забор воды превышает установленные законом лимиты, тариф увеличивается в пять раз.

Нарушителям закона придется заплатить административный штраф: для граждан – до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 1 млн рублей.

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