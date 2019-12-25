Доктор Мясников рассказал, как нужно питаться в жару

Доктор напомнил о важности потребления воды во время жаркой погоды.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как нужно питаться в жару. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист подчеркнул, что необходимо ограничить количество углеводов. Это позволит избежать отеков ног. Также медик отметил, что нужно отказаться от мочегонных средств. Питаться нужно фруктами и овощами. Не рекомендуется употреблять в пищу мясо и жирную пищу. Важно следить за качеством продуктов и не оставлять их вне холодильника более, чем на два часа.

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