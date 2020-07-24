Больше сотни дельфинов окружили рыбаков в Великобритании

Больше сотни дельфинов окружили рыбаков. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что британцы Эштон Кейдич и Джон Дэвенпорт смогли запечатлеть на видео, как около города Портсмут в графстве Гэмпшир плещутся дельфины. Они решили сопроводить моторную лодку с людьми у берега.
Сначала мы заметили плавник и стали шутить, что это акула. Потом увидели еще и еще — они окружали нас со всех сторон. С нами плыли, должно быть, больше сотни дельфинов
очевидцы
Рыбаки заметили, что остались без улова, но получили массу впечатлений.
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Видео: Daily Mail
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