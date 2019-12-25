В Танзании крокодил растерзал 9-летнего мальчика на глазах у друзей

Тело мальчика до сих пор не найдено.

На озере Виктория на 9-летнего мальчика напал крокодил.

Издание "Лента.ру" со ссылкой на The Citizen сообщает, что в минувшую субботу в Танзании крокодил растерзал купающегося в озере Виктория 9-летнего мальчика. Ребенок отдыхал и купался на водоеме со своими друзьями, когда из воды на него напал крокодил и утащил в воду.

Местные рыбаки видели, что аллигатор появлялся на время над водой с окровавленным ребенком в пасти, а затем снова пропал. Останки погибшего мальчика до сих пор не найдены.

Сегодня ранее:В Подмосковье волчица с бешенством напала на двух женщин

Фото:pixabay