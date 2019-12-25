В Подмосковье волчица с бешенством напала на двух женщин

Бешенство у волчицы подтверждено официально.

В подмосковном поселке бешеная волчица напала на людей.

ЧП произошло в поселке Бабынино Шатурского района Московской области. Из леса к людям вышла волчица. Она пробралась на частный участок и накинулась на двух женщин, мать и дочь. Женщины, несмотря на ранения, смогли загнать агрессивное животное в дом и вызвать "скорую" и полицию.

Прибывшие на место охотоведы застрелили волка. Предположив у волчицы бешенство, были взяты анализы, которые подтвердили предположение. Пострадавшим женщинам оказывается необходимая медицинская помощь.

В Шатурском районе намереваются ввести карантинные меры по бешенству.

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