  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Подмосковье волчица с бешенством напала на двух женщин
Сегодня, 12:08
207
MShaffter

В Подмосковье волчица с бешенством напала на двух женщин

0 0

Бешенство у волчицы подтверждено официально.

В подмосковном поселке бешеная волчица напала на людей.

ЧП произошло в поселке Бабынино Шатурского района Московской области. Из леса к людям вышла волчица. Она пробралась на частный участок и накинулась на двух женщин, мать и дочь. Женщины, несмотря на ранения, смогли загнать агрессивное животное в дом и вызвать "скорую" и полицию. 

Прибывшие на место охотоведы застрелили волка. Предположив у волчицы бешенство, были взяты анализы, которые подтвердили предположение. Пострадавшим женщинам оказывается необходимая медицинская помощь.

В Шатурском районе намереваются ввести карантинные меры по бешенству.

Ранее:В Москве насмерть забили девушку накануне свадьбы

Фото: pixabay

Теги: бешество, новости московской области, новости подмосковья, опасность бешенства
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии