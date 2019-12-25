В Москве насмерть забили девушку накануне свадьбы

В начале августа у девушки должна была состояться свадьба.

В Москве в одной из квартир найдено тело девушки 1993 года рождения.

Следственные органы СУ СК РФ по Москве сообщают, что по факту обнаружения тела девушки в квартире по Колпачному переулку возбуждено уголовное дело по статье убийство". По данным следствия, поздним вечером 21 было найдено тело с явными признаками насильственной смерти. При осмотре на теле были обнаружены множественные телесные повреждения в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть последней. Как сообщают СМИ, ранения были в том числе ножевые.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. СУ СК РФ по г. Москва

АГН Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что на месте преступления полиция обнаружила мать молодого человека, с которым встречалась девушка. Она рассказала, что на 8 августа была назначена свадьба. Камера наблюдения установила, что будущие молодожены пришли домой вместе.

Сейчас молодой человек не выходит на связь. Его местоположение неизвестно.

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Фото:Piter.TV