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На Камчатке с вертолета ищут пропавших в Охотском море рыбаков
Сегодня, 10:21
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MShaffter

На Камчатке с вертолета ищут пропавших в Охотском море рыбаков

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Трое рыбаков пропали 11 июля.

На Камчатке продолжаются поиски пропавших в Охотском море рыбаков.

ТАСС сообщает, что рыбаки пропали в Охотском море 11 июля. Трое жителей Пенжинского района Камчатки вышли на катере из села Манилы на севере Камчатки для рыбного промысла. С тех пор поиски рыбаков не прекращаются. На сегодняшний день обследовано более 30 км прибрежной водной акватории и 4,5 тысяч кв. км акватории Охотского моря. 

Поиски ведется с судов и с воздуха. Сегодня к поискам подключился вертолет МИ-8. С завтрашнего дня в район поисков планируется направить самолет АН-2 из Магаданской области.

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Фото:Instagram/jul_porshneva

Теги: вертолет ми8, новости камчатки, пропали рыбаки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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