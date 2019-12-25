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На Чукотке спустя 2 недели нашли заблудившегося в тундре золотодобытчика
Сегодня, 10:08
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MShaffter

На Чукотке спустя 2 недели нашли заблудившегося в тундре золотодобытчика

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Мужчина пошел прогуляться в тундру и заблудился.

На Чукотке нашли золотодобытчика, которого искали 2 недели.

"Интрефакс Россия" сообщает, что полицейский нашел мужчину, который потерялся в тундре 2 недели назад. Сообщается, что группа золотодобытчиков выехала на вездеходе на золотодобывающий участок. В тундре машина сломалась. Пока чинили машину, 53-летний житель Екатеринбурга прошел прогуляться и заблудился. 

Его искали 2 недели коллеги, волонтеры и полиция. Был задействован в поисках вертолет. Сегодня стало известно, что екатеринбуржца нашли на севере Чукотки. Мужчина жив и здоров, госпитализация не потребовалась. Он рассказал, что питался ягодами и растениями. Ночевал в заброшенных охотничьих домиках. Издалека видел медведей. 

Нашел золотодобытчика участковый уполномоченный полиции капитан полиции Руслан Исмагилов. 

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Фото:Instagram/ kumzhev

Теги: заблудился в тундре, новости екатеринбурга, новости россии, новости чукотки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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