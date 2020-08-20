Житель Саудовской Аравии "оседлал" опасного хищника.

Мужчина покатался верхом на самой большой акуле в мире. Об этом сообщили журналисты из Unilad. Они рассказали, что соответствующий ролик в социальные сети выложил пользователь с ником Заки Аль-Сабахи. Он является жителем города Янбу в Саудовской Аравии.

На кадрах видно, что иностранец стоит на краю лодки, рядом с которой плавает несколько китовых акул. Он придирчиво выбирает себе "средство передвижения". После этого Аль-Сабахи запрыгнул акулена спину, наклонился вперед и схватил за плавник. Ему удалось сохранить равновесие. За кадром слышно, как друзья подбадривают Аль-Сабахи в его начинаниях.

Слава богу, мы знаем их имена. Надеюсь, их арестуют и привлекут к ответственности за их безрассудное поведение пользователь Сети

В Майами акула приплыла поздравить именинницу.

Видео: Twitter / @alalwaniabdulla