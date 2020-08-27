Два австралийца чуть не стали обедом для морского хищника.

Огромная акула-людоед подплыла к подводному охотнику. Ролик опубликовали журналисты из издания Daily Star. Они рассказали, что инцидент произошел в австралийском городе Маккуори в штате Новый Южный Уэльс. Встреча хищника с человеком произошла в 30 метрах от берега. Автор ролик закричал, чтобы предупредить об опасности своего друга, который нырял неподалеку.

Я нацелил свой гарпун ей в рыло.И только тогда, в самый последний момент, она повернулась и исчезла очевидец

Второй пловец рассказал, что хотели порыбачить, но вместо этого едва сами не оказались обедом акулы.

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Видео: Facebook / PRIME7 News North Coast