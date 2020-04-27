Девочка из Австралии засунула под купальник смертоносного осьминога

Девочка засунула под купальник смертоносного осьминога и своим поступком шокировала мать. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. По данным издания, инцидент произошел в австралийском штате Новый Южный Уэльс, в городе Сидней. Малышка случайно засунула себе под купальный костюм ядовитого моллюска. Им оказался синекольчатый осьминог.
Ситуация произошла 24 апреля. Видео в социальные сети выложил очевидец произошедшего. Он объяснил, что девочка плавала в океане и искала ракушки. Удачные находки она засовывала под топ купальника.
Когда она вышла на берег и вытряхнула ракушки оттуда выпал синекольчатый осьминог
прокомментировал австралиец
После инцидента очевидец отнес опасного моллюска на безлюдную часть пляжа, где выпустил его на волю.
Напомним, что синекольчатые осьминоги живут в прибрежных водах Тихого океана, начиная от берегов Японии и заканчивая Австралией. Они достаточно агрессивны. Если их потревожить, то они готовы нападать на существ любого размера. Моллюски способны укусить жертву. Они впрыскивают яд в рану. Далее реакция на яд вызывает у человека паралич, остановку дыхания и сердцебиения из-за нехватки кислорода. До сих пор ученые не разработали антидот от яда данного осьминога. Синекольчатые осьминоги очень токсичны. Однако за последние 100 лет в Австралии зарегистрировано лишь две смерти по вине этих моллюсков.
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