На австралийском пляже нашли странное существо - "убийцу собак"

Морского обитателя случайно выбросило на берег.

На австралийском пляже Лейтон нашли странное существо - "убийцу собак". Необычное животное находится около города Перт. Об этом сообщили журналисты из Unilad. Позже исследователь из департамента биологических наук университета Маккуори объяснил, что "желтая ракушка" является морским зайцем. Предположительно его вынесло волнами на берег. В Индо-Тихоокеанской области обитает 23 различных видов морских зайцев. Взрослые существа достигают массы в 14 килограммов.

Известно, что этот морской заяц (или брюнохогий моллюск) способен убить собаку. Как и осьминоги, он использует чернила в целях самозащиты. Они содержат токсины, которые считаются ядовитыми для домашних питомцев. Если собака лизнет такого обитателя морей, то ее следует немедленно направить к ветеринару. Из-за чернил у собаки начнет выделяться чрезмерное количество слюны, произойдут мышечные спазмы, дрожание и тошнота. В результате это может привести к летальному исходу.

Ранее юго-Восток Австралии обсыпало крупным градом.

Фото: Facebook

