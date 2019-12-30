Юго-Восток Австралии обсыпало крупным градом

Градины размером с мяч для гольфа разбивали автомобили.

На Юго-Восток Австралии обрушился крупный сильный град, сообщил 20 января австралийский телеканал 7News.

Сообщается, что град размером с мячики для гольфа побил стекла автомобилей и обломал ветви деревьев на территории штата Новый Южный Уэльс, Канберры и других городов. Местные спасатели за сутки около полутора тысяч раз выезжали на вызовы, тысяча из них была связана с поврежденными из-за стихии зданиями.

Днем ранее штат пережил песчаную бурю. Песок и пыль поднимались с ветром, скоростью 100 км/ч, на десятиэтажную высоту. В штатах Тасмания, Виктория, Южная Австралия, тем временем, все еще не прекратились природные пожары. Официальные лица страны отметили, что сезон пожаров продлится еще многие месяцы.

Ранее мы рассказывали, что Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров.

Видео: 7NEWS Sydney / "Твиттер"