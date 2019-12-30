Пожарные продолжают разбираться с последствиями стихии.

Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров. В пересчете на местную валюту сумма составит около 50 миллионов австралийских долларов. Об этом написал в Twitter Джош Фрайденберг.

Средства пойдут на немедленную работу по защите дикой природы региона. К восстановлению пригласят специалистов из международной коалиции групп. На данный момент в Австралии выгорели миллионы гектаров земли и леса. Огонь стал причиной разрушения тысячи домов и унес жизни 17 человек. По данным сиднейского университета погибло более одного миллиарда животных. Сильное задымление на отдельных территориях не позволяет спасателям тушить пламя с воздуха. На ликвидацию последствия стихии направлены корабли ВМС. Ведется эвакуация населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о страшных лесных пожарах.

Фото: Pixabay.com

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