Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров. В пересчете на местную валюту сумма составит около 50 миллионов австралийских долларов. Об этом написал в Twitter Джош Фрайденберг.
Средства пойдут на немедленную работу по защите дикой природы региона. К восстановлению пригласят специалистов из международной коалиции групп. На данный момент в Австралии выгорели миллионы гектаров земли и леса. Огонь стал причиной разрушения тысячи домов и унес жизни 17 человек. По данным сиднейского университета погибло более одного миллиарда животных. Сильное задымление на отдельных территориях не позволяет спасателям тушить пламя с воздуха. На ликвидацию последствия стихии направлены корабли ВМС. Ведется эвакуация населения.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о страшных лесных пожарах.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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