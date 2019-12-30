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Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров
Сегодня, 9:07
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lesjasap

Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров

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Пожарные продолжают разбираться с последствиями стихии.

Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров. В пересчете на местную валюту сумма составит около 50 миллионов австралийских долларов. Об этом написал в Twitter Джош Фрайденберг.

Средства пойдут на немедленную работу по защите дикой природы региона. К восстановлению пригласят специалистов из международной коалиции групп. На данный момент в Австралии выгорели миллионы гектаров земли и леса. Огонь стал причиной разрушения тысячи домов и унес жизни 17 человек. По данным сиднейского университета погибло более одного миллиарда животных. Сильное задымление на отдельных территориях не позволяет спасателям тушить пламя с воздуха. На ликвидацию последствия стихии направлены корабли ВМС. Ведется эвакуация населения. 

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о страшных лесных пожарах.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: австралия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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