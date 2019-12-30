Петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о страшных лесных пожарах 

Сейчас особую помощь жителям Австралии оказывает российская теннисистка Мария Шарапова.

Петербуржец, живущий в Австралии с 2013 года, рассказал о страшных лесных пожарах и борьбе с ними. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам Кирилла Мамаева, лес Буш горит каждый год, особенно в период засухи. Петербуржец отметил, что таким образом "природа обновляет лес". В основном сгорает опавшая листва и сухие ветки, а деревья остаются нетронутыми.

"Когда горит Буш, все в дыму, но многое зависит от ветра. Если ветер дует с континента, то дым заволакивает территории и дышать становится некомфортно. Если же ветер дует с океана, то дым обычно обходит стороной Сидней", —расскзаывает Мамаев.

В Австралии очень много волонтеров, которые помогают местным жителям бороться с пожарами. Среди них российская теннисистка Мария Шарапова. Она сделала пожертвование в размере 25 тысяч долларов и подарила 10 пар своей обуви с автографом. Вырученные от них деньги отправят в Красный Крест.

Ранее мы сообщали о том, что в 2018 году в России сгорело 5,56 миллиона гектаров леса

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