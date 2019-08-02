В 2018 году в России сгорело 5,56 миллиона гектаров леса

На втором месте рейтинга оказалась Бразилия, которая в 2018 году лишилась 2,95 миллиона гектаров.

Немецкая компания Statista подсчитала, сколько лесов в прошлом году было уничтожено лесными пожарами. Самые большие потери понесла Россия, где сгорело более 5,56 миллиона гектаров леса.

На втором месте рейтинга оказалась Бразилия, которая в 2018 году лишилась 2,95 миллиона гектаров, на третьем – Канада (2,1 миллиона), на четвертом - США с показателем чуть более двух миллионов гектаров. Меньше всего леса сгорело в Колумбии – 353 тысячи гектаров.

Сейчас в России горят леса в Сибири. Площадь природных пожаров России увеличилась до трех миллионов гектаров. СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Красноярском крае.

Видео: YouTube/ VICE