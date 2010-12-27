СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Красноярском крае

Дело возбудили по статье "Халатность".

В четверг, 1 августа, Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело относительно масштабных пожаров в лесах Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что дело возбуждено по статье "Халатность". СК намерен провести расследование в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства Красноярского края. По мнению ведомства, некоторые парламентарии не предприняли ничего для ликвидации пожаров.

В данный момент в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и в ГУ МЧС по региону начались обыски.

Напомним, что режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, а также в двух районах Бурятии, в 1 районе Якутии. Общая площадь пожаров достигла отметки почти в 3 миллиона га, и эта цифра увеличивается.

Ранее мы сообщали о том, что в Красноярском крае лесные пожары начали тушить с воздуха.

Фото:pixabay