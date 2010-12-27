  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красноярском крае лесные пожары начали тушить с воздуха
Сегодня, 11:18
26
MShaffter

В Красноярском крае лесные пожары начали тушить с воздуха

0 0

В Красноярский край прибыл самолет-амфибия Бе-200.

Самолеты МЧС РФ приступили к тушению лесных пожаров.

Сегодня, 31 июля, 2 самолета-амфибии Бе-200 МЧС РФ приступили к тушению лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края и в Хангаласском районе Якутии. Они уже сбросили с воздуха 180 тонн воды. Вертолет МЧС Ми-8 перебрасывает пожарных в отдаленные районы для защиты населенных пунктов. 

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в 2 районах Бурятии, в 1 районе Якутии. Общая площадь пожаров достигла отметки почти в 3 миллиона га, и эта цифра увеличивается.

Сегодня ранее: Под Тюменью из-за взрыва газа в жилом доме погибли 10-летняя девочка и ее дедушка.

Фото: wallbox.ru

Теги: бе 200, горят леса россии, лесные пожары, мчс россии, новости россии, самолет амфибия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии