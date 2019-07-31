Из-за взрыва газа в Тюмени погибли 10-летняя девочка и ее дедушка

Тела нашли при разборе завалов. Дом полностью разрушен.

При взрыве паров газа в поселке Боровский под Тюменью погибли девочка и ее дедушка.

В поселке Боровский, на улице Набережной в частном жилом доме произошла вспышка паров бытового газа. После взрыва дом загорелся и был полностью разрушен. При разборе завалов обнаружены тела девочки 2009 года рождения и ее дедушки 1963 года рождения.

спасатели прибыли на место происшествия происходило открытое горение разрушенного дома. Сейчас на месте работают спецслужбы. Причина взрыва выясняется. С родственниками работают психологи.

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Видео: МЧС РФ