Из-за взрыва газа в Тюмени погибли 10-летняя девочка и ее дедушка

При взрыве паров газа в поселке Боровский под Тюменью погибли девочка и ее дедушка.
В поселке Боровский, на улице Набережной в частном жилом доме произошла вспышка паров бытового газа. После взрыва дом загорелся и был полностью разрушен. При разборе завалов обнаружены тела девочки 2009 года рождения и ее дедушки 1963 года рождения.
спасатели прибыли на место происшествия происходило открытое горение разрушенного дома. Сейчас на месте работают спецслужбы. Причина взрыва выясняется. С родственниками работают психологи.
Сегодня ранее: Самолет рейсом Тюмень - Краснодар из-за неисправности двигателя экстренно приземлился в Самаре.
Видео: МЧС РФ
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