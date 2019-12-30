В Австралии с воздуха скинули тонны моркови и картофеля для кенгуру

В результате пожаров в лесах Австралии погибли более миллиарда животных и птиц.

Животным, пострадавшим от лесных пожаров в Австралии, доставили еду на вертолетах. Об акции под названием "Operation Rock Wallaby" ("Операция скалистый кенгуру") сообщили власти страны.

В Twitter разместили ролики, как с вертолета начали сбрасывать для животных тысячи корнеплодов моркови и сладкого картофеля. Доставку пищи организовала австралийская национальная служба парков и дикой природы.

В результате пожаров в лесах Австралии погибли более миллиарда животных и птиц, а выжившим трудно найти пищу из-за выжженной земли и растений.

Фото: twitter.com/Matt_KeanMP, Animals Australia