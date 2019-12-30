Огнеопасная ситуация продлится еще минимум три недели.

Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17. Об этом сообщили в "Интерфаксе". По информации от местных синоптиков, в регионе следует ожидать еще три недели жары. К данному моменту из-за природных возгораний в штате Виктория четверо человек считаются пропавшими без вести. Такую статистику передали журналисты из Associated Press. Среди жертв пожаров есть несколько добровольцев, отправившихся бороться со стихией огня.

В штате Новый Южный Уэльс зарегистрирована смерть от пожара 15 человек. Также в регионе сгорели 175 домов, тысячи людей вынуждены покинуть жилье, чтобы перебраться ближе к морю. Они ночевали в палатках, машинах и автозаправках. Вечером 31 декабря ветер поменял направление, благодаря чему огонь отступил.

В городе Конджола-Парк 31 декабря сгорели 89 домов и десятки транспортных средств. Днем 1 января в штате зафиксировано более сотни очагов возгораний. Некоторые дороги спасателям перерезаны из-за пламени. К данному моменту доставка воды и продуктов пострадавшим проводится при участии ВМС Австралии, а также водно-транспортной авиатехники.

Отметим, что в Канберре эксперты предупредили о нахождении в воздухе за предельной концентрации опасных для здоровья человека веществ. Показатели превышают норму в 21 раз. Обстановку продолжают считать пожароопасной.

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