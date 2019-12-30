Зак Эфрон заразился в джунглях смертельной болезнью

Артист заразился одной из форм брюшного тифа, которая при отсутствии должного ухода быстро приводит к смерти.

Американского актёра Зака Эфрона экстренно госпитализировали во время съемок приключенческого сериала. Инцидент произошёл ещё в начале декабря. Об этом сообщил Daily Mail.

Артист с личным гидом должен был попытаться выжить в джунглях Папуа – Новой Гвинеи. Там он заразился опасной инфекцией, которая похожа на брюшной тиф.

Актёр пытался терпеть осложнения, но в скором времени его перевезли в военный госпиталь в Австралии, а потом в США. Сейчас он чувствует себя лучше, и после полного выздоровления хочет вернуться к съемкам.

На выходных фильм "Холоп" возглавил российский прокат.

Видео: YouTube/ Vogue