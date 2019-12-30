Зак Эфрон заразился в джунглях смертельной болезнью

Американского актёра Зака Эфрона экстренно госпитализировали во время съемок приключенческого сериала. Инцидент произошёл ещё в начале декабря. Об этом сообщил Daily Mail.
Артист с личным гидом должен был попытаться выжить в джунглях Папуа – Новой Гвинеи. Там он заразился опасной инфекцией, которая похожа на брюшной тиф.
Актёр пытался терпеть осложнения, но в скором времени его перевезли в военный госпиталь в Австралии, а потом в США. Сейчас он чувствует себя лучше, и после полного выздоровления хочет вернуться к съемкам.
На выходных фильм "Холоп" возглавил российский прокат.
Видео: YouTube/ Vogue
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