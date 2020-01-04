На выходных фильм "Холоп" возглавил российский прокат

За четыре дня картина собрала 315,5 млн рублей.

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за прошедшие четыре дня. Об этом стало известно из данных портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря.

Комедия "Холоп" вышла в прокат 26 декабря. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. На второй строчке рейтинга оказался российский фильм "Союз спасения" режиссера Андрея Кравчука. Он за эти же числа собрал 126,8 млн рублей. И третью строчку рейтинга занял фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход", который собрал 97,3 млн рублей.

Atomic Tickets назвала ожидаемые фильмы 2020 года.