В прокат выходит комедия "Холоп" с Милошем Биковичем

По сюжету молодого мажора Гришу сослали в 19 век.

В четверг, 26 декабря, в российский прокат выходит комедия Клима Шипенко "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли.

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Отец-олигарх хочет исправить своего сына и вместе со своим другом-психологом придумывает уникальный проект. На базе заброшенной деревни они воссоздают деревню с атмосферой 19 века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Теперь молодой человек не мажор на дорогой тачке, а холоп, живущий в хлеву.

Судя по трейлеру, зрителей ждет увлекательное путешествие в позапрошлый век. Комедия наполнена простым юмором и имеет незаурядный сюжет. В фильме снялись любимчики публики. Кроме Биковича, на экране появится Александра Бортич, а также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие актеры.

Ранее мы писали, что авторы "Союза спасения" отказались давать оценку восстанию декабристов.

Видео: YouTube / Central Partnership