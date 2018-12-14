Авторы "Союза спасения" отстранились от оценки восстания декабристов

По словам режиссера, наибольший интерес представляли личные истории героев.

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" заявил, что он и другие создатели не ставили задачу дать оценку событиям того времени. По словам Андрея Кравчука, наибольший интерес представляли личные истории героев. Об этом он рассказал на премьерном показе фильма в Петербурге.

Кравчук заявил, что подготовка фильма длилась два года, а сами съемки заняли год. Режиссер признался, что изучил большое количество литературы, в том числе воспоминания императора Николая I, мемуары и протоколы допросов. Из-за того, что облик Петербурга, где происходят основные события, сильно изменился, создателям фильма пришлось использовать компьютерную графику.

Действия в фильме разворачиваются в 1814-1825 гг. По сюжету российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Теперь все кажется возможным. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. Ради этого они готовы принести в жертву все — свое положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

Главные роли в фильме о восстании декабристов 1825 года исполнили Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев). В российский прокат лента выйдет 26 декабря.

Ранее мы писали, что состоялся премьерный показ фильма "Вторжение".

Фото: Piter.TV, кадры из фильма "Союз спасения"